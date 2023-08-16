В Казани 136 школ нуждаются в капитальном ремонте

За последние 10 лет в Казани отремонтировали 106 школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани в комплексном капитальном ремонте с благоустройством территории нуждаются 136 школ и 183 детских сада. Такую статистику привел мэр города Ильсур Метшин на совещании работников образования и науки.

Порядка 90% из образовательных учреждений - это здания, построенные более 30 лет назад. За последние 10 лет в Казани отремонтировали 106 школ и 88 детских садов, в том числе в этом году 17 школ и 7 детсадов.

Напомним, ранее на обеспечение безопасности казанских школ выделили 1,4 миллиарда рублей.

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