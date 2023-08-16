В Татарстане к началу учебного года не хватает 2 тысяч учителей

В школах Татарстана не хватает 306 учителей математики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане к началу учебного года не достает 2 тысяч педагогов. Об этом на августовском совещании работников образования заявил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

Востребованными остаются учителя математики, физики, русского и иностранных языков, а также начальных классов. Частично проблема решается за счет привлечения студентов педагогических вузов, которые успешно прошли промежуточную аттестацию за 3 года обучения.

Школам не хватает 306 учителей математики. При этом из Казанского федерального и Набережночелнинского педагогического университетов в 2023 году выпустилось всего 147 человек. Такая же тенденция отмечается и с учителями физики. При общей потребности в 146 человек, тот же КФУ подготовил лишь 40 специалистов.

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