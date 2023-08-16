На двух путепроводах обхода Набережных Челнов обустраивают сопряжения с дорогой

Всего на первом этапе обхода будет шесть путепроводов. Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На двух путепроводах первого этапа обхода Набережных Челнов и Нижнекамска приступили к обустройству сопряжения с дорогой. Эти объекты находятся на 13-м и 14-м километрах автодороги, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

На путепроводе, расположенном на 13-м километре, рабочие возвели две опоры и выполнили пролетное строение из монолитного бетона. Осенью они приступят к устройству покрытия.

Кроме того, при строительстве однопролетного путепровода на 14-м километре специалисты возвели две опоры, смонтировали 13 железобетонных балок пролета. После там появятся барьерное и перильное ограждения, электроосвещение.

Отметим, всего на первом этапе обхода будет шесть путепроводов.

Напомним, на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов дорожники начали высаживать сосны.

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