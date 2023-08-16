Машину сплющило до заднего сиденья: В Татарстане «Лада» на высокой скорости врезалась в бетонные плиты, один человек погиб

После того, как машину сплющило, от нее осталась только половина, остальное - комок искореженного металла. Фото: ГИБДД Татарстана

В эту среду, 16 августа, около 0.20 на 1 километре Арск - Большая Атня произошла жуткая авария. Автомобиль «Лада Приора» на высокой скорости врезалась в уложенные на обочине дороги бетонные плиты. По предварительной информации, 22-летний водитель легковушки не справился с управлением. Сила удара была такова, что машину сплющило до заднего сиденья. В салоне находился только водитель, шансов выжить у него не было.

Водитель потерял управление и врезался в бетонные плиты, которые стояли на обочине дороги. Фото: ГИБДД Татарстана

По факту этой аварии сейчас проводится доследственная проверка, тело погибшего отправлено на экспертизу. По одной из версии, он мог заснуть за рулем, поэтому машина и потеряла управление, а после врезалась в бетонные плиты.

Удар был такой силы, что у водителя не было шансов выжить. Фото: ГИБДД Татарстана

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