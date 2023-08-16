Замруководителя исполкома Нижнекамска Айзат Махмутов покинул должность

Айзату Махмутову 38 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Айзат Махмутов покинул должность заместителя руководителя исполкома Нижнекамска по социальным вопросам. Он сделал это по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации города.

14 августа был его последним рабочим днем. В исполкоме Нижнекамска он трудился полтора года.

Отметим, Айзату Махмутову 38 лет. Ранее он был руководителем управление по делам молодежи Набережных Челнов.

Напомним, в Набережных Челнах Фаниль Салихов покинул должность директора Концертного зала.

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