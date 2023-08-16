Матч за Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Грецию

Игра пройдет на 35-тысячном стадионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Матч за Суперкубок УЕФА 16 августа состоится в Греции. Хотя он должен был пройти в Казани. В итоге место игры было перенесено. В качестве компенсации за это в столице провели матч за Суперкубок России.

Поединок же за Суперкубок УЕФА начнется в 22:00 по московскому времени. Состоится он в городе Пирей на стадионе «Георгиос Караискакис», который рассчитан 33,5 тысячи зрителей.

Отметим, за трофей поборются действующий победитель Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» и победитель Лиги Европы испанская «Севилья». Обслуживать матч будет бригада судей из Франции. А главным арбитром стал 34-летний Франсуа Летексье.

Напомним, «Рубин» хочет подписать экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунева.

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