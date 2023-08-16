В пришкольных лагерях Казани отдохнули более 16 тысяч детей

933 ученика вошли в состав трудовых бригад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16,8 тысячи детей отдохнули в 146 пришкольных лагерях Казани. За проведенные 21 день в учреждении родительская плата составила 742 рубля, а для дети участников спецоперации посетили их на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба Управления образования исполкома города.

Программа лагерей была разделена на четыре тематические недели. Они были посвящены безопасности детей, Году педагога и наставника в России, Году национальных культур и традиций в республике, 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, 933 ученика вошли в состав трудовых бригад. Они получали выплату в размере до 7,2 тысячи рублей.

Напомним, в Татарстане более 168 тысяч детей примут участие в летней оздоровительной кампании.

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