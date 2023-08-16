В Чебоксарах обсудили ход демонтажа самовольных торговых киосков

На планерке у главы Чебоксар Евгения Кадышева и главы администрации города Дениса Спирина обсудили вопрос организации работы по демонтажу нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары, а также аукционах на установку новых НТО в 1-м полугодии 2023 года.

Начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства Марина Павлова доложила, что всего проверено 261 место для киосков-павильонов, предусмотренных Схемой.

По результатам инвентаризации выявлены объекты 22 собственников, которые будут привлечены к ответственности по ст. 17 Закона ЧР от 23.07.2003 N 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике». Всего в 1 полугодии административными комиссиями наложено штрафов на сумму около 1,6 млн рублей, фактически взыскано более 700 тысяч рублей.

По результатам проведенных управлением муниципального контроля по 40 фактам самовольного размещения киосков решается вопрос о признании объектов бесхозяйными, земельные участки освобождены, они будут исключены из Схемы из-за несоответствия фактическому использованию и нахождения в общей долевой собственности собственников помещений МКД и др.

Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом на право размещения нестационарных торговых объектов проведено 4 аукциона по 53 лотам, заключено 9 договоров с участниками конкурсных процедур, в доход бюджета поступило более 5 млрд рублей.

Контроль за планомерным поступлением арендных платежей ведётся. Злостные неплательщики, чьё бездействие в части внесения платы по договору требует обращения в суд, отсутствуют, отметила Марина Павлова.

СПРАВКА

Аукционы по НТО не проводятся в отношении отдельных территорий, т.к.:

- место планируется исключить из Схемы по различным техническим причинам, например, нахождения места установки НТО в охранной зоне инженерных коммуникаций, отсутствия спроса на торгах;

- места находятся в спорном состоянии (идут судебные разбирательства, имеется необходимость подбора компенсационного места размещения), что делает невозможным выставление на торги до разрешения препятствующего вопроса.

«Прошу провести опрос горожан и получить обратную связь о необходимости установки торговых киосков на городских улицах, - отметил глава администрации Денис Спирин. – Необходимо понять, насколько они востребованы людьми, украшают или портят облик нашего города. Исходя из результатов опроса будем принимать решение об их целесообразности».