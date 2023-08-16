В Татарстане на социальную ипотеку ставка сохранится на уровне 7%

В очереди за жильем по программе Госжилфонда состоят 1,7 тысячи молодых семей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане сохранится ставка в размере 7% на социальную ипотеку. Об этом на брифинге сообщил заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов. По его словам, на протяжении 28 лет ставка для соципотечников держится на уровне 7%. Менять ее не планируют.

Как отметил спикер, в очереди за жильем по программе Госжилфонда состоят 1,7 тысячи молодых семей. За 28 лет работы фонда федеральной программой воспользовались 7,5 тысячи семей. В планах за пять лет обеспечить жильем еще пять тысяч семей.

Напомним, в Казани построят четыре новых жилых комплекса.

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