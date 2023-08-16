До 18 августа документ должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казанском ЖК «Салават Купере» построят комплекс по спортивной гимнастике. Свое решение об этом исполком города закрепил в соответствующем проекте постановления.

Согласно документу, новый объект расположится на улице Альфии Авзаловой. Проект межевания территории под комплекс по спортивной гимнастике уже разработали в городском управлении архитектуры и градостроительства.

Отметим, до 18 августа проект постановления исполкома Казани о строительстве нового комплекса должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

Напомним, в Казани на берегу озера Кабан построят 16-этажный офис Газпрома. Площадь участка под застройку — 13 тысяч квадратных метров.

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