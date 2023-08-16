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НовостиОбщество16 августа 2023 5:59

В казанском ЖК «Салават Купере» построят комплекс по спортивной гимнастике

Он расположится на улице Альфии Авзаловой
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
До 18 августа документ должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

До 18 августа документ должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казанском ЖК «Салават Купере» построят комплекс по спортивной гимнастике. Свое решение об этом исполком города закрепил в соответствующем проекте постановления.

Согласно документу, новый объект расположится на улице Альфии Авзаловой. Проект межевания территории под комплекс по спортивной гимнастике уже разработали в городском управлении архитектуры и градостроительства.

Отметим, до 18 августа проект постановления исполкома Казани о строительстве нового комплекса должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

Напомним, в Казани на берегу озера Кабан построят 16-этажный офис Газпрома. Площадь участка под застройку — 13 тысяч квадратных метров.

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