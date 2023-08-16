Казани проект нового фонтана на озере Кабан обойдется в 4,5 миллиона рублей

К 1 декабрю разработают проект плавающего фонтана на озере Нижний Кабан. Фото: Николай Александров

В Казани разработка проекта плавающего фонтана на озере Нижний Кабан обойдется в 4,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, от подрядчика требуется создание эскизного проекта фонтана, его подсветки. Также должна быть предусмотрена насосная станция перекачки дренажных вод, установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании, а также интегрирующего комплекса приема, обработки и хранения видеоинформации.

Отметим, эти работы необходимо завершить до 1 декабря.

Напомним, в сентябре 2022 года на озере Нижний Кабан разобрали самый большой светомузыкальный фонтан в Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram