«Казанскую ярмарку» решили приватизировать до конца 2023 года

Проект постановления о приватизации сейчас проходит антикоррупционную проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Готов проект постановление исполкома столицы Татарстана о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципальной собственности на 2023–2025 года. Сейчас документ проходит антикоррупционную проверку, а после поступит на обсуждение городских депутатов.

Согласно проекту, местные власти решили приватизировать «Казанскую ярмарку» причем до конца 2023 года. Утверждается, что это пойдет на пользу бюджета города.

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