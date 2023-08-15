Новостройки в Набережных Челнах атаковали рыжие муравьи

Муравьев могли завести вместе со строительным песком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди, заселившиеся в новостройки 63 и 65 микрорайонов Набережных Челнов, явно не ожидали таких соседей. Их дома атаковали рыжие муравьи. Эти насекомые лезут из самых мелких щелей и без помощи специалистов их сложно вывести. Особенно, когда речь идет о масштабе целого дома.

Специалисты службы дезинсекции и дератизации, в свою очередь, замечают, что рыжие муравьи могли появиться в домах еще до первых жильцов, еще при их сдаче. Есть вероятность их завоза со строительным песком, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему сейчас наблюдается активность ос и что за пауков похожих на «черную вдову» находят казанцы.

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