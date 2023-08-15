Валун из смерзшихся камней переломал ноги: В Татарстане за травмы рабочего на трассе Москова-Казань будут судить его начальника

Валун с горы щебня скатился на мужчину с семиметровой высоты. Фото: СУ СКР по Татарстану

Завершено расследование уголовного дела 43-летнего начальника производственной базы ООО «СК «Автодор». Мужчина обвиняется в нарушении правил охраны труда, сообщает следственный комитет Татарстана.

«Свою причастность к совершении преступления фигурант дела признал. Все собранные материалы были направлены на рассмотрение в суд», - также отмети ли в ведомстве.

Как полагает следствие, в марте 2023 года обвиняемый трудился на подрядчика во время строительства автотрассы Москва-Казань. На территории производственной базы в Кайбицком районе Татарстана он разрешил 44-летнему рабочему пройти к месту погрузки и не ознакомил его с инструкцией по охране труда, а также не принял мер против осыпания складируемых материалов.

Когда рабочий проходил мимо горы щебня с нее с высоты семи метров скатился валун из смерзшихся камней. Мужчина получил перелом берцовых костей. Его увезли в ближайшую больницу, где оказали всю необходимую медпомощь.

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