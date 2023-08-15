«Рубин» хочет подписать экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунева

Transfermarkt оценивает россиянина в 1,2 миллиона евро. Фото: fc-zenit.ru

Руководство «Рубина» все еще заинтересовано в подписании экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунева. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе, в ближайшее время казанцы сделают новое предложение по трансферу голкипера.

По словам источника, в клубе не высоко оценивают игру нынешнего защитника ворот Юрия Дюпина. Считается, что Лунев должен усилить вратарскую линию в «Рубине».

Ранее агент футболиста Антон Смирнов подтвердил факт переговоров, правда, при этом заявив, что казанцы сделали его клиенту «смешное» предложение.

Отметим, Лунев два сезона провел в Германии в составе леверкузенского «Байере». Transfermarkt оценивает россиянина в 1,2 миллиона евро.

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