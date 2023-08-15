В Татарстане застройщик оштрафован на 10 миллионов рублей за взятку квартирой

Целью правонарушения стало получение разрешения на введение в эксплуатацию построенный с нарушениями дом. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане застройщик оштрафован на 10 миллионов рублей за коррупционное нарушение. Топ-менеджер строительной фирмы дал одному из руководителей инспекции Госстройнадзора республики взятку двухкомнатной квартирой в Усадах. А именно продал ее явно по заниженной цене, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Целью такого правонарушения стало получение разрешения на введение в эксплуатацию дом, построенный с нарушениями. Когда схема взятки была раскрыта, мировой суд наложил на застройщика тот самый штраф на 10 миллионов рублей по статье «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица».

Кроме того, в настоящее время в отношение самого руководителя инспекции Госстройнадзора расследуется уголовное дело по статье «взяточничество».

Напомним, супруги из Казани смогли обмануть интернет-магазин на 23 миллиона рублей.

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