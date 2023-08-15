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НовостиОбщество15 августа 2023 11:39

Глава Татарстана провел встречу с министром просвещения России

Они обсудили вопросы дальнейшего развития системы образования
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Встреча состоялась в Доме Правительства Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

Встреча состоялась в Доме Правительства Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Они обсудили вопросы дальнейшего развития системы образования, совершенствования учреждений и подготовки квалифицированных кадров, сообщает пресс-служба главы республики.

Встреча состоялась в Доме Правительства региона. Также в ней приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Отметим, Сергей Кравцов приехал в Казань с рабочей поездкой. В рамках своего пребывания он посетил в полилингвальный комплекс «Адымнар».

Напомним, Минниханов обсудил с гендиректором ПИК строительство жилья в Татарстане.

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