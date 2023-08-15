билайн узнал, в какие дни недели законы физики изучаются активнее всего

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Самыми продуктивными буднями для студентов и преподавателей Института физики КФУ оказались вторник и четверг: именно в эти дни недели они тратят больше всего мобильного интернет-трафика. При этом в среднем за день в стенах вуза расходуется более 600 ГБ. Сегодня в образовательный процесс все чаще включаются элементы онлайн-обучения, поэтому столь высокие цифры не вызывают удивления. Такими любопытными наблюдениями поделился билайн, проанализировав работу своей базовой станции, обслуживающей здание этого учебного заведения.

В то же время рейтинг самых «качающих» месяцев института возглавили апрель и май – в каждый из этих месяцев клиенты оператора тратили рекордные 22 ТБ интернет-трафика. Всего же за минувший учебный год* объемы переданных данных превысили 230 ТБ. Для сравнения: этого трафика хватит для загрузки почти 5,5 млн глав аудиокниг или более 412 тысяч учебных видеолекций по 45 минут.

В конце прошлого года технические специалисты билайна провели рефарминг, или перераспределение частот, данной базовой станции, расширив сеть LTE частотами в диапазоне 2100 МГц. Это позволило повысить скоростные параметры мобильного интернета на территории вуза, а также расширить емкость самой сети, чтобы большее количество абонентов могло одновременно быть онлайн. Благодаря этим работам сегодня студенты и преподаватели института могут в разы быстрее грузить и делиться тяжелыми файлами.

«Современное образование уже невозможно представить без онлайн-составляющей: у многих вузов даже есть собственные цифровые платформы для дистанционного обучения и электронные библиотеки с тысячами материалов. Поэтому неудивительно, что мы фиксируем по-настоящему внушительные цифры по объему потребления интернет-трафика вблизи учебных заведений. Учитывая это, мы с особым вниманием относимся к обеспечению качественной связи в этих локациях, своевременно обновляя инфраструктуру, чтобы она могла выдерживать такие нагрузки. И Институт физики КФУ – не исключение. Кстати, по словам наших технических специалистов, эта базовая станция у них – одна из самых любимых в Казани, так как оттуда открывается потрясающий панорамный вид на центр города», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

* в тексте используются данные внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за июнь 2022 – июнь 2023 гг.

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