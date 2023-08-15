Ученый КФУ Николай Шулаев рассказал, почему в Татарстане активизировались осы

Осы агрессивнее пчел, поэтому не стоит сильно махать руками, ведь они могут и ужалить. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Активизация ос в Татарстане является стандартной ситуацией для августа. Об этом сообщил доцент кафедры зоологии и общей биологии КФУ Николай Шулаев.

По словам Шулаева, активность ос возросла не только в республике, но и в ряде других регионах России. Также он пояснил, что у этих жалящих насекомых такой жизненный цикл. При этом в зимнюю спячку уходят только самки-основательницы.

Кроме того, в мае они начинают вить гнезда и откладывать яйца. И как раз в августе из них и вылупляется многочисленное потомство. Питаются они чем-нибудь сладким.

Ученый предупредил, что осы агрессивнее пчел. В связи с этим не стоит махать руками, ведь они могут и ужалить.

Напомним, Роскачетсво признало мед из Татарстана качественным и безопасным.

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