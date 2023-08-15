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НовостиПроисшествия15 августа 2023 10:07

Застрял в искореженной машине и сгорел заживо: В Татарстане после ДТП вспыхнули грузовик и легковушка

В Татарстане после ДТП вспыхнули ЗИЛ и «Лада», один человек сгорел заживо
Лев ИЛОНОВ
Машины загорелись сразу после столкновения.

Машины загорелись сразу после столкновения.

Фото: Максим ЛЮКОВ

В этот вторник, 15 августа, на 80 километре дороги Набережные Челны – Альметьевск произошло смертельное ДТП, сообщает ГИБДД Татарстана. По предварительным данным, в грузовик ЗИЛ, который на узком участке остановился для разворота, на полной скорости сзади врезался автомобиль «Лада Гранта». Водитель легковушки поспешил совершить обгон. Ехавший следом «Лексус» также едва не врезался, но его водитель сумел увести иномарку в сторону, хоть и задел при этом ограждение.

В свою очередь после аварии практически сразу загорелись и «Лада Калина» и ЗИЛ. При этом легковушку сильно смяло. Ее водителя и пассажира удалось вытащить очевидцам. Но в искореженной и горящей машине оставался еще один пассажир. Он застрял и сгорел заживо.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

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