Миннниханов обсудил с гендиректором ПИК строительство жилья в Татарстане

Компания уже занимается возведением в республике двух жилых комплексов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 15 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором компании ПИК Иваном Поландовым. Они обсудили вопросы развития строительства жилья на территории республики, сообщает пресс-служба раиса региона.

Также, предметом беседы стали вопросы рынка и использования при возведении домов современных материалов.

Отметим, что в Татарстане компания Поландова занимается строительством ЖК «Сиберово» и ЖК «Нокса-парк».

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