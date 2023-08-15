В Казани снова появились проблемы с отображением общественного транспорта

Несмотря на сбои общественный транспорт курсирует в обычном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани пассажиры снова жалуются на проблемы с отображением курсирующего общественного транспорта. Мол, нельзя понять, где именно в тот или иной момент находятся автобусы, троллейбусы и трамваи. Также горожане заметили сбои и зависания на табло, которые установлены на остановках. Сам же общественный транспорт при всем этом работает в обычном режиме.

В то же время в комитете по транспорту города заверяют, что навигационная система работает нормально, а неправильная информация о движении может отображаться только на сторонних сайтах и в приложениях. Там советуют использовать для отслеживания общественного транспорта сервис navi.kazantransport.ru и приложение «Казань транспорт».

Отметим, впервые со сбоями казанцы начали сталкиваться с 20 июля по 3 августа. Тогда навигации и табло на остановках общественного транспорта стали показывать некорректную информацию. Власти города пояснили, что это было связно с проблемами на сервере. Однако в начале августа работа этих устройств была восстановлена.

Напомним, власти Казани на светофоры выделят 19 миллионов рублей.

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