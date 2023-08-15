Владимир Пресняков выступит у «Танеко Арены». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хедлайнером Дня нефтяника в Нижнекамске станет Владимир Пресняков. Об этом певец рассказал, записав видео-приглашение на праздник.

Концерт пройдет 26 августа, у «Танеко Арены» на проспекте Мира.

«Приходите. Зажжем вместе, повеселимся и попоем песни вместе со мной. Жду вас», — пригласил музыкант.

Ранее стало известно, что в Нижнекамске могут снизить скоростной режим до 40 километров в час.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram