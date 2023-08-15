В Татарстане на проекты по модернизации систем ЖКХ выделят 150 миллионов рублей

Проектно-изыскательные работы для модернизации систем ЖКХ необходимо выполнить до конца февраля 2024 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане на проектно-изыскательные работы для модернизации систем ЖКХ выделят 149,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, работы проведут на 73 объектах в разных районах республики. Речь идет об обустройстве сетей водоснабжения, водоотведения, водовода, водопровода, канализационных и тепловых сети.

Кроме того, проектом предусмотрены изыскания и для капремонта участка тепловых сетей в поселке Камские Поляны Нижнекамского района, а также для строительства сетей водоснабжения на улице Рябиновой в нижнекамском поселке Строителей.

Отметим, эти работы необходимо выполнить до конца февраля 2024 года.

Напомним, в Татарстане по федеральной программе обновят 190 объектов ЖКХ.

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