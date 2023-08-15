Активиста общества русской культуры Татарстана арестовали за разжигание ненависти

Дело рассматривали в Вахитовском районном суде Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани суд рассмотрел административное дело активиста общества русской культуры Татарстана Михаила Щеглова. Его обвиняют в разжигании ненависти и вражды. Поводом к такому разбирательству стал ролик в интернете про то, как в Свияжске местную школу якобы хотят выкупить представители Турции. Один из героев видео негативно высказался в целом об этой национальности, заявив, что если они придут на остров, то понастроят тут мечетей.

Сам Щеглов заявил, что освещал происходящее как журналист и не давал никаких личных оценочных мнений. Но это не убедило суд. Активиста признали виновным в возбуждении ненависти и вражды и приговорили к 12 суткам административного ареста. Михаила Щеголва арестовали прямо в зале суда, сразу же после оглашения вердикта.

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