Роскачетсво признало мед из Татарстана качественным и безопасным

Специалисты при покупке меда советуют обратить внимание на его цвет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане мед признан качественным и безопасным. Соответствующее исследование провело Роскачество.

Наравне с республикой по качеству производства меда стоят Барнаул и Москва. Однако в некоторых регионах России были выявлены явные нарушения. Так, в Краснодаре и Орле зафиксировали нехарактерное соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе, а в Башкирии - низкую активность сахаразы и несоответствующую органолептику.

Помимо этого, специалиста в местах отбора этого продукта обнаружили несоответствие документов установленным требованиям. То есть, некоторые продавцы торговали не тем медом, который проходил проверку.

В связи с этим при покупке жителям советуют обратить внимание на его цвет. У цветочного меда она светло-желтая, у липового - янтарная, у гречишного - коричневая, сообщает «ТАСС».

Напомним, в восьми районах Татарстана зафиксировали мор пчел.

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