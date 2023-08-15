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НовостиОбщество15 августа 2023 6:48

Реставрацию Казанского кремля проведет строительная компания Владимира Казилова

Она выиграла тендер почти на 700 миллионов рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Основным объектом реконструкции и капремонта станет мечеть Кул-Шариф.

Основным объектом реконструкции и капремонта станет мечеть Кул-Шариф.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реставрацию и ремонт Казанского кремля проведет строительная компания «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. Она выиграл тендер на сумму 694,6 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, основным объектом реконструкции и капремонта станет мечеть Кул-Шариф. В обязанности подрядчика вошли проведение внутренних работ, устройство естественной вентиляции в санузлах, замена системы звукоусиления, а также благоустройство и озеленение территории.

Отметим, ранее подобный тендер был опубликован в мае. Тогда на ремонт объектов на территории Казанского кремля выделили 367 миллионов рублей. Речь идет о зданиях Спасо-Преображенского монастыря, Дворцовой церкви и Пятигранной башне.

Напомним, в Татарстане на ремонт и строительство дорог направят 86,6 миллиарда рублей.

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