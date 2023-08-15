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НовостиОбщество15 августа 2023 5:54

В Нижнекамске могут снизить скоростной режим до 40 километров в час

Это необходимо, чтобы уменьшить аварийность на дорогах
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Муллина, чтобы снизить аварийность на дорогах, нужен комплексный подход.

По словам Муллина, чтобы снизить аварийность на дорогах, нужен комплексный подход.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнекамске могут снизить скоростной режим до 40 километров в час. Об этом на заседании сообщил мэр города Рамиль Муллин. По его словам, это нужно, чтобы уменьшить аварийность на дорогах. Отметим, в Нижнекамске за семь месяцев 2023 года на дорогах погибли девять человек.

Но тут поможет не только ограничение скорости,а в целом комплексный подход. Речь, в том числе, идет о ремонте пешеходных переходов с проекционным светом для лучшей видимости, выставлении ограждений, установке камер. Немаловажным фактором станет и привитие водителям и пешеходам культуры вождения.

Напомним, на двух участках трассы М-7 около Казани ограничили скорость до 50 км/ч.

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