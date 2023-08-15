По словам Муллина, чтобы снизить аварийность на дорогах, нужен комплексный подход. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнекамске могут снизить скоростной режим до 40 километров в час. Об этом на заседании сообщил мэр города Рамиль Муллин. По его словам, это нужно, чтобы уменьшить аварийность на дорогах. Отметим, в Нижнекамске за семь месяцев 2023 года на дорогах погибли девять человек.

Но тут поможет не только ограничение скорости,а в целом комплексный подход. Речь, в том числе, идет о ремонте пешеходных переходов с проекционным светом для лучшей видимости, выставлении ограждений, установке камер. Немаловажным фактором станет и привитие водителям и пешеходам культуры вождения.

Напомним, на двух участках трассы М-7 около Казани ограничили скорость до 50 км/ч.

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