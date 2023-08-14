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НовостиПроисшествия14 августа 2023 17:26

В Чувашии 15-летний подросток попал в страшное ДТП на мотоцикле

ДТП с пострадавшим 15-летним подростком в Чувашии попало на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Юный водитель получил тяжелые травмы. Фото: скрин видео t.me/gibdd121

Юный водитель получил тяжелые травмы. Фото: скрин видео t.me/gibdd121

В Чувашии возле села Новое Чурашево днем 14 августа произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего. 15-летний подросток, управляя мотоциклом «Альфа», при выезде со второстепенной дороги столкнулся с ГАЗелью.

- Юный водитель получил тяжелые травмы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП и в том числе, как мотоцикл оказался в руках ребенка, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

Напомним: в Чувашии молоковоз насмерть раздавил мужчину на мопеде.

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