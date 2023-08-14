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НовостиЗвезды14 августа 2023 16:49

В Казани появится музей истории котов «Алабрыс»

Он откроется в здании на Большой Красной улице
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Сейчас в музее идут оформительские работы.

Сейчас в музее идут оформительские работы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани в трехэтажном особняке на Большой Красной улице к 1 сентября планируют открыть музей истории котов. Проект, который поможет привлечь туристов, получил название «» - по имени всем известного казанского кота.

Идея о создании такого музея пришла главе Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галине Шарафутдиновой.

- Туристическое направление давно меня привлекает. Реальная история казанских котов, которых в свое время указом императрицы Елизаветы специально привезли в Санкт-Петербург для истребления мышей в Эрмитаже, впечатляет. Я интересуюсь историей, культурой, мифологией наших мест, поэтому возникла идея создать музей в честь казанского кота, - рассказала предприниматель изданию Реальное время.

Сейчас в музее идут оформительские работы. Экспозиция будет регулярно меняться, также в культурном заведении планируется проводить мастер-классы для детей и взрослых.

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