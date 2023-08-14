Строитель дорог поделился цементом и бетоном с застройщиком школы в Челнах

Тагиру Зайнуллович поделился цементом и бетоном во время кризиса на рынке стройматериалов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время обхода строящейся в Набережных Челнах гимназии №57 гендиректор строительной компании «Стройхолдинг» Сергей Сушков поблагодарил главу строительной компании РБР-16 Тагира Сунгатуллина за то, что тот протянул руку помощи в момент кризиса.

В частности, последний поделился цементом и бетоном, что позволило не сорвать сроки исполнения проекта, так как были проблемы с грунтом.

- Я хочу высказать слова благодарности Тагиру Зайнулловичу за то, что он поделился цементом и бетоном во время кризиса на рынке стройматериалов. Он был единственным, кто протянул руку помощи. У него самого были проблемы, но он поддержал нас на все 100 процентов, – передают слова Сушкова «Челнинские известия».

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что не знал об этом факте и был рад, что все закончилось благополучно.

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