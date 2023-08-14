Экологии подтвердили информацию о сбросе пенных сточных вод в поселке Отары

Когда известны результаты анализа экологи примут меры в рамках законодательства. Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи обратили внимание на жалобы местных жителей, которые сообщили о сбросе пенных сточных вод в протоку Подувалье в казанском поселке Отары. По словам казанцев, окружающую среду загрязняет пивзавод, что находится неподалеку.

Инспекторы несколько раз выезжали на место и при первом обследовании территории пену не обнаружили.

- По словам жителей поселка, сброс в протоку идет рано утром, поэтому инспекторы повторно выехали на место в 5 утра. При повторном выезде был зафиксирован сброс пенных сточных вод, инспекторы отобрали пробы сточной и природной воды, - сообщили в минэкологии Республики Татарстан.

Когда известны результаты анализа экологи примут меры в рамках законодательства.

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