Созданный в Татарстане беспилотный броневик представили на форуме «Армия 2023»

Беспилотный «Зубило» создан челнинским предприятием АО «Ремдизель». Фото: vk.com/armyforum

В Московской области на Международном военно-техническом форуме «Армия 2023» представили прототип беспилотного бронеавтомобиля «Зубило», который создан челнинским предприятием АО «Ремдизель».

Такая машина предназначена для штурмовых групп. Также она поможет с подвозом боеприпасов, транспортировки грузов и раненых.

Помимо этой новинки, на форуме был представлен автомобиль «Титан». Это защищенный транспорт для подразделений ВДВ и спецназа.

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