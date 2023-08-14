Не спрыгнул с крыши, а погиб в ДТП. Стала известна точная причина смерти ребенка в Агрызском районе

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В полиции выяснили точную причину смерти восьмилетнего ребенка в Агрызском районе, тело которого несколько дней назад доставили в Красноборскую больницу.

Полицейским родители мальчика объяснили, что их сын неудачно спрыгнул с крыши сарая, из-за чего получил смертельные травмы. Однако все оказалось совсем не так.

- Были опрошены свидетели, осмотрены записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что ребенок погиб в ДТП, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Выяснилось, что две семьи выехали в Мадьяры на отдых. Вечером 32-летний мужчина, будучи не трезвым, решил покатать на квадроцикле своего восьмилетнего племянника. В какой-то момент он не справился с управлением, транспорт перевернулся. Юный пассажир от полученных травм скончался на месте аварии.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. Родственник погибшего ребенка задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

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