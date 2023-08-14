Из Татарстана отправили в ЛНР партию гуманитарного груза

Большую часть груза составляют школьные наборы с рюкзаками и необходимой канцелярией. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из Татарстана отправили в Луганскую Народную Республику очередную партию гуманитарного груза. Всего туда прибудет 150 тонн помощи на восьми фурах.

Большую часть груза составляют школьные наборы с рюкзаками и необходимой канцелярией, которые помогали собирать и сортировать волонтеры «Молодой гвардии» Единой России.Собрано более 2,5 тысяч наборов с 70 предметами в каждом.

Кроме того, отдельными машинами доставят строительные материалы, продукты, одежду, бытовую химию.

Как отметил зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, также в ЛНР отправят компьютеры для организации работы в городе, палаточный комплекс.

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