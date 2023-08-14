Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 13:55

Главу Госжилинспекции Татарстана оштрафовали за игнорирование жалоб граждан

Главу Госжилинспекции Татарстана привлекли к ответственности за нарушение сроков обращений граждан
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Дело руководителя рассматривал суд.

Дело руководителя рассматривал суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане оштрафовали главу местной Госжилинспекции за игнорирование жалоб, сообщили в прокуратуре республики.

По результатам проверки надзорного ведомства стало известно, что специалисты Госжилинспекции не проводят контрольные мероприятия, нарушают сроки рассмотрения обращений граждан. Всего было выявлено 87 нарушений.

За все это на главу Госжилинспекции Татарстана завели административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. В связи с этим суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Напомним, в июне главу жилищной инспекции Татарстана наказали за бездействие. Ему также назначили штраф.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram