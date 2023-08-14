Главу Госжилинспекции Татарстана оштрафовали за игнорирование жалоб граждан

Дело руководителя рассматривал суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане оштрафовали главу местной Госжилинспекции за игнорирование жалоб, сообщили в прокуратуре республики.

По результатам проверки надзорного ведомства стало известно, что специалисты Госжилинспекции не проводят контрольные мероприятия, нарушают сроки рассмотрения обращений граждан. Всего было выявлено 87 нарушений.

За все это на главу Госжилинспекции Татарстана завели административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. В связи с этим суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Напомним, в июне главу жилищной инспекции Татарстана наказали за бездействие. Ему также назначили штраф.

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