В Зеленодольском районе благоустройство пляжа обойдется в 12 миллионов рублей

Там обустроят игровые зоны и пирс. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Зеленодольском районе благоустройство пляжа «Мирас — Наследие» обойдется в 12 миллионов рублей. Соответствующий проект оказался в списке победителей конкурса Госкомитета Татарстана по туризму, сообщает Минмолодежи региона.

Согласно проекту, будет создана пляжная зона, где появятся зонты, шезлонги, обустроят игровые зоны и пирс. Также посетители смогут провести время на спортивных площадках.

На территории за безопасностью жизни людей будут следить спасатели. А на пирсе установят оборудование для занятия кайтингом и виндсерфингом, а также сапборды.

Напомним, в Казани три пляжа признали непригодными для купания.

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