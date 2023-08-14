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НовостиОбщество14 августа 2023 13:28

В Зеленодольском районе благоустройство пляжа обойдется в 12 миллионов рублей

Этот проект оказался в списке победителей конкурса Госкомитета Татарстана по туризму
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Там обустроят игровые зоны и пирс.

Там обустроят игровые зоны и пирс.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Зеленодольском районе благоустройство пляжа «Мирас — Наследие» обойдется в 12 миллионов рублей. Соответствующий проект оказался в списке победителей конкурса Госкомитета Татарстана по туризму, сообщает Минмолодежи региона.

Согласно проекту, будет создана пляжная зона, где появятся зонты, шезлонги, обустроят игровые зоны и пирс. Также посетители смогут провести время на спортивных площадках.

На территории за безопасностью жизни людей будут следить спасатели. А на пирсе установят оборудование для занятия кайтингом и виндсерфингом, а также сапборды.

Напомним, в Казани три пляжа признали непригодными для купания.

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