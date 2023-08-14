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НовостиАвто14 августа 2023 13:19

В Татарстане владельцев электромобилей решили освободить от транспортного налога

Это послабление для них будет действовать до 2029 года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Эта мера должна поспособствовать развитию необходимой инфраструктуры для данного вида транспорта.

Эта мера должна поспособствовать развитию необходимой инфраструктуры для данного вида транспорта.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане владельцев электромобилей планируют до 2029 года освободить от транспортного налога. При этом после еще на три года установить льготную ставку в 50%. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет республики.

Согласно ему, республиканскому бюджету это обойдется почти в три миллиона рублей выпадающих доходов в год. Однако эти изменения способствуют росту покупательной способности электромобилей, а также развитию необходимой инфраструктуры для этого вида транспорта.

Отметим, изменения внесут в закон региона «О транспортном налоге». Подобные льготы существуют уже в более 35 регионах России.

Напомним, на KazanForum 2023 назвали срок запуска электромобилей АТОМ в серийное производство.

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