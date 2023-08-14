В Татарстане владельцев электромобилей решили освободить от транспортного налога

Эта мера должна поспособствовать развитию необходимой инфраструктуры для данного вида транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане владельцев электромобилей планируют до 2029 года освободить от транспортного налога. При этом после еще на три года установить льготную ставку в 50%. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет республики.

Согласно ему, республиканскому бюджету это обойдется почти в три миллиона рублей выпадающих доходов в год. Однако эти изменения способствуют росту покупательной способности электромобилей, а также развитию необходимой инфраструктуры для этого вида транспорта.

Отметим, изменения внесут в закон региона «О транспортном налоге». Подобные льготы существуют уже в более 35 регионах России.

Напомним, на KazanForum 2023 назвали срок запуска электромобилей АТОМ в серийное производство.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram