В Татарстане антиквар попался на краже редких наград

Во время обыска у мужчины были обнаружены не только госнаграды, но и антикварное оружие с винтовкой. Фото: МВД Татарстана

Ранее уже судимый за кражу орденов антиквариат из Татарстана вновь попался на старом. Его задержали полицейские и главного управления уголовного розыска МВД России совместно с республиканскими коллегами. Мужчину подозревают в целой серии воровства редких наград.

«Предварительно установлено, что злоумышленник из открытых источников получал сведения о награжденных орденом Дружбы народов РСФСР. В основном это бывшие сотрудники «Татнефти», которые получили эту редкую награду в начале 90-х годов прошлого века. Им или их наследникам антиквар представлялся журналистом или сотрудником музея. Говорил, что собирает информацию для статьи. Он просил показать награды и, улучив момент, подменял их на копии. Похищенные оригиналы продавал через интернет. Цены начинались от 200 тысяч рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По такой же схеме антиквар обворовывал ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, в том числе и СВО на Украине. У них им были похищены: звезда Героя Советского Союза, ордена Славы, орден Александра Невского и медали «За отвагу».

Всего во время обыска у мужчины на дому было обнаружено и изъято 43 госнаграды, антикварное оружие, а также пригодная для стрельбы французская винтовка образца 1874 года.

С учетом всего этого на антиквара завели уголовное дело сразу по двум статьям – за хищение предметов, имеющих особую ценность, и за незаконный оборот оружия. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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