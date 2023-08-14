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НовостиОбщество14 августа 2023 12:06

Глава Татарстана посетил компанию по изготовлению экспресс-тестов «Эйдос»

Там также выпускается продукция для портативных лабораторий
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Минниханов, в частности, ознакомился с роботизированной линией. Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов, в частности, ознакомился с роботизированной линией. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил компанию «Эйдос», которая занимается производством экспресс-тестов для выявлений инфекций разного рода, сообщает пресс-служба раиса региона.

Минниханов, в частности, ознакомился с роботизированной линией по изготовлению медицинских экспресс-тестов. Там же выпускается продукция и для портативных лабораторий.

Напомним, не так давно глава Татарстана посетил обновленное здание республиканского Минздрава.

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