До конца 2023 года в Казани появится шесть новых центров психологической помощи

Филиалы центра «Доверие» в городе работают уже более 25 лет. Фото: kzn.ru

В Казани до конца этого года откроют еще шесть филиалов центра психологической помощи «Доверие». Они появятся в Приволжском районе города, ЖК «Салават Купере», также в поселках Дербышки и Юдино, сообщил на еженедельном совещании в мэрии председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.

«Когда-то центр создавали для психологической помощи подросткам и молодежи, именно поэтому он находится на балансе комитета по делам детей и молодежи. Сегодня функции центра расширились – за психологической помощью обращаются люди разного возраста. Видя востребованность, мы пришли к решению открыть центры во всех районах города», – в свою очередь отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Для справки, центр «Доверие» в городе работает уже более 25 лет. Помощь горожанам оказывают в 10 его филиалах.

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