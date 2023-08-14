В Татарстане на строительство жилья на двух площадках потратят 20 млрд рублей

Речь идет о строительстве 10 миллионов квадратных метров жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 20 миллиардов рублей понадобиться для строительства жилых домов на двух площадках Татарстана – «Лаишевский узел» и «Большой Зеленодольск». Эти деньги поступят в виде казначейских и инфраструктурных бюджетных кредитов.

Речь, в частности, идет о 10,8 миллиардах рублей для Лаишевского района, а также о свыше 5 миллиардах на развитие инфраструктуры в «Большом Зеленодольске». К 2035 году там построят порядка 10 миллионов квадратных метров жилья, сообщает РБК со ссылкой на главу Минстроя Татарстана Марата Айзатуллина.

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