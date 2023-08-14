Искандер Гиниятуллин просит Комитет имущественных отношений и Управление архитектуры города сразу резервировать землю под контейнерные площадки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселках Казани трудно найти землю под строительство мусорных площадок. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин. По его словам, властям пришлось снести 24 существовавших площадок для сбора ТКО из-за судебных решений. При этом большинство земель для этих целей в границах поселков «нарезаны» под дома. В связи с этим остается только придорожная полоса, где строительство запрещено.

Помимо этого, собственники оформляют земли, на которой расположены контейнерные площадки. А после через суд они добиваются их сноса. Поэтому Гиниятуллин просит комитет имущественных отношений и управление архитектуры города сразу резервировать землю под контейнерные площадки.

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