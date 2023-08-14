В Казани на благоустройство поселков требуется 51 миллиард рублей

По словам Метшина, проблемы в разрастающихся пригородах копились десятилетиями. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Казани на благоустройство 97 городских поселков требуется 51 миллиард рублей. Там проживают около 200 тысяч человек, на еженедельном совещании сообщил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, это огромная сумма, требующая целевой программы, принятия которой планируется добиваться на всех уровнях власти. При этом проблемы в разрастающихся пригородах копились десятилетиями.

Отметим, что из общей суммы только около 30 миллиардов рублей уйдет на водоотведение. Еще 17 миллиардов рублей потребуется на строительство дорог, три миллиарда рублей - на водоснабжение, 433 миллиона рублей - на утилизацию ТКО, 236 миллионов рублей - на уличное освещение.

Напомним, в 2023 году два района Казани получили рекордную сумму по программе «Наш двор».

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