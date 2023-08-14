По размерам и вместительности аналогов в России «Атмосфере» нет. Фото: пресс-служба Менделеевского района

В Менделеевске завершили укладку теплого пола в куполе «Атмосфера». Здание строят для первого Международного фестиваля «Пастернаковские чтения», сообщает пресс-служба района.

Аналогов объекту по размерам и вместимостью в России нет. В Москве был собран каркас «Атмосферы». На его возведение ушло около недели. Еще сутки понадобились для покрытия купола утеплителем и укладки теплого пола. Все эти работы специалисты планируют завершить к 23 августа.

Отметим, фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет с 15 по 17 сентября.

Напомним, в Казани Соборную мечеть могут построить на воде.

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