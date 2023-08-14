Татарстан попал в топ-5 регионов ПФО по размеру зарплат среди строителей

В среднем в Татарстане строители могут зарабатывать 77,1 тысячи рублей в месяц. Фото: Николай ХИЖНЯК

Татарстан попал в топ-5 регионов в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по размеру зарплат среди строителей. Соответствующее исследование провел сайт hh.ru.

Согласно исследованию, в республике в среднем строители могут зарабатывать 77,1 тысячи рублей в месяц. В Кировской области специалистам этой сферы платят 92,1 тысячи рублей, в Мордовии - 83,9 тысячи рублей и в Чувашии - 82,3 тысячи рублей.

Сферы строительства и недвижимости в Поволжье остаются востребованными и дефицитными специалистами. Однако в округе зафиксирован дефицит кадров (2,2 резюме на одну вакансию).

Напомним, в Татарстане работа тракториста стала одной из самых высокооплачиваемых по России.

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