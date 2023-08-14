В республике всего построят 11 сельских магазинов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Татарстане на развитие сельских магазинов направят 5,2 миллиона рублей. В настоящее время ведутся проектные работы. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик также должен создать проекты стадиона на тысячу мест в Болгаре, административных зданий исполкомов в поселениях Татарстана, школы на 1,5 тысячи мест в ЖК «Притяжение» в Набережных Челнах. Общая сумма закупки на эти цели составляет 62,4 миллиона рублей.

Отметим, в республике всего построят 11 сельских магазинов. Это реализуется в рамках программы «Сельский магазин».

Напомним, в Казани утвердили проект планировки коттеджного поселка по улице Троицкий лес.

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