В Татарстане на озеленение Мензелинска выделят 1,5 миллиона рублей

На клубах города появятся различные петунии, цинерарии, циннии и тюльпаны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мензелинске в 2023 году на озеленение выделят полтора миллиона рублей. Средства на эти цели направят из городского бюджета. Соответствующий контакт подписал исполком города с местным МУП «Чистый город».

От подрядчика требуется провести очистку Мензелинска от мусора, травы и сухостоя, формовочную обрезку деревьев, подготовительные работы по посадке и уходу за цветами. Также в его обязанности вошла поливка зеленых насаждений из шланга поливомоечной машиной. При необходимости это нужно делать ежедневно.

По итогам на клубах города появятся петунии, цинерарии, циннии и тюльпаны. Всего их будет насчитываться в количестве 21,1 тысячи цветов. Эти работы необходимо завершить до октября.

Напомним, к лету в Казани высадят три миллиона цветов.

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