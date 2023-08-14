В Набережных Челнах в последний раз из-за опрессовки отключат горячую воду

Отключения начнутся уже с 15 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шестой по счету в этом году и заключительный этап опрессовки в Набережных Челнах стартует 15 августа. В связи с этим горячую воду в домах будут отключать вплоть до 28 августа. Как сообщил на аппаратном совещании в местной администрации заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев, если повреждений на трубах обнаружено не будет, то горячую воду быстро вернут обратно.

Так, коммунальщики еще раз проверят выдержат ли тепловые сети давление, подаваемое при отопительном сезоне. Поэтому отключение горячей воду будет носить действительно краткосрочных характер – сутки-двое. Этот срок может увеличится до трех-четырех суток при необходимости провести устранить обнаружение повреждения.

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