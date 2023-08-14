В Казани на экопразднике «Зеленая система» можно будет обменяться одеждой и едой

На площадке организуют прием макулатуры и редких видов вторсырья. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани 20 августа состоится экологический праздник «Зеленая система». Гостей и жителей города ждет обмен предметами гардероба и едой, экоигры, мастер-классы и лекции, сообщают организаторы.

На фримаркете посетители смогут обменяться одеждой, обувью, украшениями, игрушками, мелочами, растениями и книгами. Главными условиями являются чистота и хорошее состояние вещей. У продуктов срок годности должен быть в норме, а растения - здоровыми.

Помимо этого, на площадке организуют прием макулатуры, редких видов вторсырья, а также сбор для приюта животных. Мероприятие начнется в 14.00 и завершится в 19.00. Местом проведение станет дворик на улице Кави Наджми.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram